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غدا.. بدء خروج مسلحى عين ترما وزملكا وجوبر وعربين إلى إدلب

الجمعة، 23 مارس 2018 05:05 م
غدا.. بدء خروج مسلحى عين ترما وزملكا وجوبر وعربين إلى إدلب سوريا - أرشيفية





وكالات الأنباء
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أفاد التلفزيون السوري بأن الفصائل المعارضة المسيطرة على حي جوبر وبلدات عين ترما وزملكا وعربين وافقوا على تسليم المنطقة إلى القوات الحكومية والخروج إلى محافظة إدلب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون السورى تأكيده أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يقضي بتسليم المسلحين المنطقة وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش مقابل ضمان خروجهم الآمن إلى إدلب مع عوائلهم، وعددهم الإجمإلى نحو سبعة آلاف شخص.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاتفاق سيتيح للجيش السوري استعادة السيطرة على جيب محاصر للمسلحين في غوطة دمشق الشرقية، لتبقى مدينة دوما بعد ذلك آخر معقل للمعارضة المسلحة فى المنطقة.

 


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