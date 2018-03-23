غدا.. إعادة المرافعة فى طعن يطالب باستمرار التحفظ على مدرسة إخوانية







كتب أحمد عبد الهادى

تستمع المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، لإعادة المرافعة فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالح سيد كامل أبو خطوة، ويطالب باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.

اختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل .

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى 2014 حكمها ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها استنادا لمخالفته صحيح القانون والدستور الذى أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات .