غداً.. فرع ثقافة الأقصر يشارك فى ساعة الأرض بإطفاء أنوار المواقع الثقافية







الأقصر – أحمد مرعى

يشارك فرع ثقافة الأقصر، مساء غداً السبت، فى ساعة الأرض وذلك بإطفاء كافة الأنوار فى المواقع الثقافية التابعة للفرع من الساعة 8:30 وحتى 9:30، حيث تنظم فعالية "ساعة الأرض" فى آخر سبت من شهر مارس من كل عام، حيث تنطفئ الأنوار فى العديد من دول العالم، ما بين الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلى لكل دولة.

ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعى بخطر التغير المناخى، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن حرقه من عوادم السيارات والتى هى بدورها تعتبر السبب الرئيسى فى الانحباس الحرارى.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار موعد هذا الحدث ليتوافق مع موعد الاعتدال الربيعى ولضمان مشاركة معظم مدن العالم فى وقت متقارب من الليل فى هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالى، وكانت مدينة سيدنى الأسترالية أول المدن المنفذة لهذا الحدث.