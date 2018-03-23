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الجمعة، 23 مارس 2018 12:53 م
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غادة والى تهنئ فريق مصر لفوزهم فى الأولمبياد الخاص بـ96 ميدالية

الجمعة، 23 مارس 2018 12:13 م
غادة والى تهنئ فريق مصر لفوزهم فى الأولمبياد الخاص بـ96 ميدالية غادة والى مع الأولمبياد الخاص





كتب مدحت وهبة
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قدمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى التهنئة لبعثة مصر المشاركة فى الدورة الإقليمية للأولمبياد الخاص فى مدينة أبو ظبى بعد فوز البعثة المصرية بـ96 ميدالى، حيث فازت مصر بـ52 ميدالية من الذهب و23 فضية و21 برونزية. 
 
وقالت غادة والى فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن مصر تشارك فى الدوره التاسعة للأولمبياد بأكبر بعثة مشاركة وتتكون من 160 لاعبًا ولاعبة من ذوى الهمم والذين رفعوا اسم بلدهم عاليا، كما شكرت الوزيرة مؤسسة يونيفاى إيجبت لاهتمامها الدائم بالرعاية الطبية للأبناء ذوى الإعاقة وتوجيهم للتأكد من حصولهم علة حقوقهم وفقا للقانون الجديد.
 
 

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