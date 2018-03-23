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"عنيك فى عنينا" تجرى 100 جراحة مجانية لأهالى المحلة الكبرى

الجمعة، 23 مارس 2018 04:29 م
"عنيك فى عنينا" تجرى 100 جراحة مجانية لأهالى المحلة الكبرى إجراء جراحات مجانية بالمحلة الكبرى





كتب مدحت وهبة
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أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية إجراء أنه مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، أجرت اليوم، 100 عملية جراحية مجانية لمواطنى قرية "بشبيش" بمركز المجلة الكبرى بالغربية.

 

وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على المبادرة، أن المبادرة أطلقت قافلة مطلع الشهر الجارى استهدفت قرية بشبيش والقرى المجاورة لها، واستفاد منها أكثر من 1200 مواطن لافتا إلى أن القافلة تمت تحت رعاية اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، وبحضور اللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة، والذى أشاد بمستوى تنظيم القافلة وجودة الخدمة الطبية المقدمة بها، وأبدى دعم المحافظة الكامل للمبادرة ونشاط مؤسسة "صناع الخير للتنمية" بشكل عام.

 

وأكد المشرف العام على المبادرة أن العمليات الجراحية تم التنسيق لها بدءًا من اليوم التالى للقافلة، حيث تم تحويل الحالات لأحد أكبر مراكز العيون المُتعاقد معها لإجراء مزيد من الفحوصات لتأكيد التشخيص، ثم إجراء العمليات، مشيرا إلى أن كل مريض حصل على العلاج اللازم بعد العملية بالمجان أيضا، بالإضافة إلى حصوله على ثلاث أيام متابعة بنفس المركز للتأكد من نجاح العملية.

 

 


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عنيك فى عنينا

المحلة الكبرى




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