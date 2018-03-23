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"عكاظ" السعودية: إدراج قطر لكيانات على قوائم الإرهاب اعتراف باحتضانها متطرفين

الجمعة، 23 مارس 2018 09:00 ص
"عكاظ" السعودية: إدراج قطر لكيانات على قوائم الإرهاب اعتراف باحتضانها متطرفين تميم بن حمد





أ ش أ
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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن إدراج وزارة الداخلية القطرية عددًا من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، اعتراف ضمنيا باحتضان الدوحة للإرهاب ورعايتها له.

وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان ( قطر.. خيبات وخنوع)، "جاء الإعلان القطرى بإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، نتيجة واقعية للضغوط التى فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر الضالعة فى تمويل العديد من الأنشطة الإرهابية فى العالم، ويعد اعترافا ضمنيا باحتضان الدوحة للإرهاب ورعايتها له فى أشكاله كافة".

وتابعت "أما قائمة الشخصيات والكيانات المرتبطة بالإرهاب التى أعلنها مركز الاتصال الحكومى فى الداخلية القطرية فغالبيتها أسماء معروفة سابقا، والتأخر عن رصدها يعطى دلالات مؤكدة أن قطر لم تكن ستفرج عن هذه القائمة المحدودة والضئيلة لولا الضغوطات الإقليمية والدولية التى أجبرتها على كشف بعض من هذه الأسماء، وهى بلا شك لا تكفى أمام وجود كم هائل من الأسماء والكيانات الإرهابية التى تمولها قطر وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى والجماعات المسلحة المنتشرة فى أرجاء ليبيا وسورية واليمن".

 


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