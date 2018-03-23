عدد المسافرين بالطائرات فى أمريكا خلال 2017 يسجل أعلى مستوى على الإطلاق







واشنطن (رويترز)

قالت وزارة النقل الأمريكية أمس الخميس، إن أعداد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران فى الرحلات الداخلية فى الولايات المتحدة والرحلات الدولية زادت بنسبة 3.4 % فى 2017 لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 965 مليون مسافر.

وقالت الحكومة إن عدد المسافرين على الرحلات الجوية الدولية ارتفع 4.8 % فى 2017 إلى 223.4 مليون راكب وهو أيضا مستوى قياسى مرتفع، وإن عدد المسافرين الذى نقلتهم شركات الطيران الأجنبية فى الرحلات المتجهة إلى أمريكا والمغادرة لها زاد 6.1 بالمئة العام الماضى.

ونقلت شركات الطيران 741.6 مليون راكب على الرحلات الداخلية فى أمريكا فى 2017، بزيادة قدرها 3 %.

ومن بين المطارات فى الولايات المتحدة، ظل أتلانتا المطار الأكثر إزدحاما فى 2017 بتعامله مع 50.2 مليون راكب تلاه مطار لوس انجليس (41.2 مليون راكب). وظل مطار جيه.إف.كيه فى نيويورك المطار الأكثر ازدحاما للمسافرين على الرحلات الدولية.