عارضة البلاى بوى كارين مكدوجال تزعم أن "علاقة حب" كان تربطها بترامب







رويترز

قالت عارضة مجلة بلاى بوى السابقة كارين مكدوجال التى تزعم أنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) إن علاقة حب كانت تربطها بترامب.

وتقول مكدوجال إن علاقتها بترامب استمرت لمدة عشرة شهور بدأت فى عام 2006.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب باح لها بحبه قالت مكدوجال خلال المقابلة "طوال الوقت. كان دائما يخبرنى بذلك".

وعندما سئلت إن كانت اعتقدت أن هذا سيؤدى إلى زواج قالت "ربما".

وقال البيت الأبيض إن ترامب ينفى أنه كان على علاقة بمكدوجال.

وهذه أول مقابلة مع مكدوجال منذ أن رفعت دعوى ضد شركة أمريكان ميديا التى تملك صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر فى الأسبوع الحالى لفسخ اتفاق يمنح الشركة الحقوق الحصرية لقصتها بشأن العلاقة المزعومة.

وقالت مجلة نيويوركر فى فبراير شباط إن ترامب كان على علاقة بمكدوجال وفى نفس الوقت كان على علاقة بممثلة أفلام إباحية وإن صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر دفعت للعارضة 150 ألف دولار لمنع نشر قصتها.

وقالت مكدوجال لسي.إن.إن إنها تتحدث علنا لأنها "تريد مشاركة قصتها لأن الجميع يتحدثون عنها".

وأشارت إلى أن علاقتها مع ترامب بدأت فى يونيو عام 2006 أى بعد فترة وجيزة من مولد بارون ابن ترامب من زوجته ميلانيا.

وقالت إن علاقتهما انتهت فى أبريل عام 2007.

وردا على سؤال بشأن الرسالة التى تريد أن توجهها لميلانيا ترامب قالت مكدوجال لسي.إن.إن "آسفة. لم أكن لأريد أن يحدث هذا لي".