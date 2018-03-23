video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عارضة البلاى بوى كارين مكدوجال تزعم أن "علاقة حب" كان تربطها بترامب

الجمعة، 23 مارس 2018 09:47 ص
عارضة البلاى بوى كارين مكدوجال تزعم أن "علاقة حب" كان تربطها بترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





رويترز
إضافة تعليق

قالت عارضة مجلة بلاى بوى السابقة كارين مكدوجال التى تزعم أنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) إن علاقة حب كانت تربطها بترامب.

وتقول مكدوجال إن علاقتها بترامب استمرت لمدة عشرة شهور بدأت فى عام 2006.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب باح لها بحبه قالت مكدوجال خلال المقابلة "طوال الوقت. كان دائما يخبرنى بذلك".

وعندما سئلت إن كانت اعتقدت أن هذا سيؤدى إلى زواج قالت "ربما".

وقال البيت الأبيض إن ترامب ينفى أنه كان على علاقة بمكدوجال.

وهذه أول مقابلة مع مكدوجال منذ أن رفعت دعوى ضد شركة أمريكان ميديا التى تملك صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر فى الأسبوع الحالى لفسخ اتفاق يمنح الشركة الحقوق الحصرية لقصتها بشأن العلاقة المزعومة.

وقالت مجلة نيويوركر فى فبراير شباط إن ترامب كان على علاقة بمكدوجال وفى نفس الوقت كان على علاقة بممثلة أفلام إباحية وإن صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر دفعت للعارضة 150 ألف دولار لمنع نشر قصتها.

وقالت مكدوجال لسي.إن.إن إنها تتحدث علنا لأنها "تريد مشاركة قصتها لأن الجميع يتحدثون عنها".

وأشارت إلى أن علاقتها مع ترامب بدأت فى يونيو عام 2006 أى بعد فترة وجيزة من مولد بارون ابن ترامب من زوجته ميلانيا.

وقالت إن علاقتهما انتهت فى أبريل عام 2007.

وردا على سؤال بشأن الرسالة التى تريد أن توجهها لميلانيا ترامب قالت مكدوجال لسي.إن.إن "آسفة. لم أكن لأريد أن يحدث هذا لي".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. هل يفعلها ترامب وينسحب من الاتفاق النووى؟.. خطط طوارئ تحسبا لفشل محادثات أمريكية ـ أوروبية.. زيارة محمد بن سلمان كلمة السر.. وخبراء: مواقف واشنطن الصلبة قد تجبر إيران على التفاوض

ترامب يقيل مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض

جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومى الجديد.. يعتبر قطر الأكثر دعما للإرهاب فى العالم.. ويصف جماعة الإخوان بـ"الإرهابية والاستبدادية".. ويعادى الاتفاق النووى الإيرانى.. ومهندس الغزو الأمريكى فى العراق عام 2003

ترامب يعلّق الرسوم على المعادن المستوردة من بلدان حليفة

مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد: ترامب يحتاج تبادل حر للآراء مع مستشاريه

دونالد ترامب

أمريكا

أخبار العالم اليوم

كارين مكدوجال




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة