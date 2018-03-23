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عادل الجبير: إيران آخر من يتحدث عن حماية السعودية

الجمعة، 23 مارس 2018 07:10 م
عادل الجبير: إيران آخر من يتحدث عن حماية السعودية السفير عادل الجبير وزير الخارجية السعودى





كتب أيمن رمضان
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قال السفير عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، إن آخر من يتكلم عن حماية السعودية هى إيران بسبب دورها التخريبى منذ ثورة الخمينى، والذى تضمن اغتيال دبلوماسيين سعوديين وغيرها من العمليات الإرهابية داخل المملكة، وتابع: "السعودية عانت منذ ثورة الخمينى عام 1979 من العدوان الإيرانى فى كل المجالات"، مشددًا على أن إيران تضطلع بدور مدمّر فى اليمن عبر إرسال الصواريخ ولم تصرف أى دولار لصالح اليمنيين.

وأضاف "الجبير"، خلال مؤتمر صحفى  بواشنطن، أن النزاع فى اليمن "يمنى يمنى" والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور فى البلاد لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة عليها، وتابع:" دور الحوثيين فى اليمن يجب أن يكون وفق حجمهم".

وشدد وزير الخارجية السعودى، على أن إيران يجب أن تدفع الثمن إذا لم تتخل عن سياستها العدوانية ويجب محاسبة ومساءلتها بشأن تدخلاتها فى المنطقة العربية، وتابع:"الاتفاق النووى فيه ثغرات فإيران يمكنها إعادة تخصيب اليورانيوم لاحقا والتحقق والتفتيش فى إيران يجب أن يكونا أشمل".

وأشار إلى أن هناك مباحثات مستمرة لوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية والوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية، موضحًا أن مباحثات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد مع الإدارة الأمريكية شملت التطورات فى سوريا، وتابع:"الملف السورى نال جانبا من المباحثات السعودية الأميركية، نريد حلا سياسيا فى سوريا لأن الحل العسكرى غير مجد".


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