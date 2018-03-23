عائلات "زاوية المصلوب" ببنى سويف ينظمون مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى

عائلات "زاوية المصلوب" ببنى سويف ينظمون مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسىالجمعة، 23 مارس 2018 03:02 ص
جانب من مؤتمر أهالى وعائلات قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى
بنى سويف أيمن لطفى
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نظم مساء أمس أهالى وعائلات قرية زاوية المصلوب بمركزالواسطى شمال بنى سويف ، مؤتمرا جماهيريا وذلك لتأييد الرئيس السيسى في الانتخابات القادمة،بالسرادق المقام بجوار مركز شباب القرية بحضور بدوى النويشى عضو مجلس النواب بدائرة الواسطى عن حزب مستقبل وطن ، و العمدة أسامة على "عمدة القرية " والدكتور هانى أبوالقاسم العمدة "مدير ادارة التعلم النشط بإدارة الواسطى التعليمية" وعماد صقر وايمان مراد "نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى" ، وعلى الشريف وأحمد الريدى " عضوى مجلس الشعب السابقين" ، والحسينى أحمد جابر "رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ونائبه مصطفى امام ، وجلال مطر "أمين العمال بحزب مستقبل وطن" ، وناصر أبوبكر "أمين مساعد مركز الواسطى بحزب مستقبل وطن" ومحمد الصباغ "المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى وأمين الإعلام بحزب مستقبل وطن" ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ، والمئات من أهالى المركز والقرى التابعة .
وطالب النائب بدوى النويشى خلال المؤتمر بحشد المواطنين للخروج الى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، لنبعث برسالة إلى العالم الغربي مفادها نحن شعب يتمسك بحقه الدستورى فى اختيار رئيسه لنكمل مشوار التنمية والعبور بمصر إلى آفاق المستقبل
كما استعرض المتحدثون فى المؤتمر انجازات السيسى ومشروعاته التنموية وأبرزها شبكة الطرق العملاقة، قناة السويس الجديدة ، المناطق الصناعية والاستثمار، واستصلاح الأراضى .
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