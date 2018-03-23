طالبة تتهم عاطلا بالتحرش بها وملامسة جسدها بالمنوفية

طالبة تتهم عاطلا بالتحرش بها وملامسة جسدها بالمنوفيةالجمعة، 23 مارس 2018 08:35 ص
ضبط متحرش - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
حررت طالبة بكلية الطب بجامعة المنوفية، محضرا تتهم فيه عاطل بالتحرش بها وملامسة جسدها أثناء عودتها من الكلية، وفر هاربا بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " ف.ص. م " 22 سنة، طالبة بكلية الطب جامعة المنوفية ومقيمة مدينة منوف، دائرة القسم ببلاغ يفيد بتضررها من " ك.ا. م " 25سنه، عاطل ومقيم بذات الناحية لقيامه بالتحرش بها بملامسة جسدها أثناء عودتها من الكلية وفر هارباً.
تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 787 إدارى قسم منوف لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة