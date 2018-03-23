طالبة تتهم عاطلا بالتحرش بها وملامسة جسدها بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

حررت طالبة بكلية الطب بجامعة المنوفية، محضرا تتهم فيه عاطل بالتحرش بها وملامسة جسدها أثناء عودتها من الكلية، وفر هاربا بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " ف.ص. م " 22 سنة، طالبة بكلية الطب جامعة المنوفية ومقيمة مدينة منوف، دائرة القسم ببلاغ يفيد بتضررها من " ك.ا. م " 25سنه، عاطل ومقيم بذات الناحية لقيامه بالتحرش بها بملامسة جسدها أثناء عودتها من الكلية وفر هارباً.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 787 إدارى قسم منوف لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.