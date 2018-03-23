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الجمعة، 23 مارس 2018 11:32 ص
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ضبط 8 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 23 مارس 2018 11:05 ص
ضبط 8 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
 
 
أسفرت عن ضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمركز منوف ، طن حديد تسليح مجهول المصدر بمستودع مواد بناء بمركز أشمون.

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