ضبط 8 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 8 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 23 مارس 2018 11:05 ص
حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
أسفرت عن ضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمركز منوف ، طن حديد تسليح مجهول المصدر بمستودع مواد بناء بمركز أشمون.
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