ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بقنا







قنا - وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، حملة لضبط المطلوبين على ذمة قضايا خلال حملة شنتها أجهزة الأمن على مركز دشنا ونجع حمادى شمال محافظة قنا.





تلقي اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد ضبط 7مطلوبين هاربين عدة أحكام جنائية فى أطار الحملات التى تشنها أجهزة الأمن لضبط الهاربين من بينهم أحكام بالسجن ترواحت من 5 إلى 10 سنوات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وباشرت التيابة العامة التحقيقات.





