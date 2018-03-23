ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بقنا

ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بقناالجمعة، 23 مارس 2018 03:21 م
حملة أمنية - ارشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، حملة لضبط المطلوبين على ذمة قضايا خلال حملة شنتها أجهزة الأمن على مركز دشنا ونجع حمادى شمال محافظة قنا.
تلقي اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد ضبط 7مطلوبين هاربين عدة أحكام جنائية فى أطار الحملات التى تشنها أجهزة الأمن لضبط الهاربين من بينهم أحكام بالسجن ترواحت من 5 إلى 10 سنوات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وباشرت التيابة العامة التحقيقات.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة