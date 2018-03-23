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ضبط هارب من عقوبة الإعدام بالإسكندرية

الجمعة، 23 مارس 2018 04:39 م
ضبط هارب من عقوبة الإعدام بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية





الإسكندرية ـ أسماء على بدر
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نفذ ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين على القانون، وتنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير البحث الجنائى.
 
أسفرت الحملة، عن ضبط "خ.س.ن" 35 سنه، مقيم بمحافظة القليوبية، وهارب من عقوبة الإعدام الصادرة ضده غيابيا فى قضية قتل رقم 1475 لسنه 2010 جنايات كوخ.
 
كما تم، ضبط "ن.ص.ن" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل الإسكندرية، هارب من حكم قضائى بالسجن ثلاث سنوات فى قضية إتجار فى المواد المخدرة.

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