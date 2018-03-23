ضبط نقاش انتحل صفة موظف بالكهرباء للنصب على المواطنين بالبحيرة







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكن الأهالى بقرية شركة الاتحاد التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، من ضبط نقاش لانتحاله صفة موظف بالكهرباء والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل تسهيل إجراءات تركيب عداد.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة الدلنجات من الأهالي بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على بعض المواطنين بقرية شركة الإتحاد بدائرة المركز.

تبين بعد الانتقال والفحص قيام كل من : محمود .م.ع 37 سنة عامل زراعى، جمعه .ن.ع 34 سنة عامل ومقيما بذات الناحية، بضبط رجب .م.ا 40 سنة نقاش ومقيم بقرية زمران النخل بدائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم وإيهامهم بأنه يعمل بمباحث الكهرباء والتحصل منهم علي مبلغ 8200 جنيهاً ، بدعوى تسهيل إجراءات تركيب عدادات كهرباء لهم ولم يفى بوعده .

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعه وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.