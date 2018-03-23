ضبط مصنعين غير مرخصين خلال حملة تموينية فى القليوبية

ضبط مصنعين غير مرخصين خلال حملة تموينية فى القليوبيةالجمعة، 23 مارس 2018 03:38 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المصانع غير المرخصة ومحلات بيع السلع منتهية الصلاحية ببنها، كما أسفرت الحملة التى شاركت فيها إدارة المرافق والإشغالات عن ضبط 106 قضايا إشغال وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية مشتركة مع مديرية التموين وإدارة المرافق، أسفرت عن ضبط "محمد ا" 34 سنة مسئول عن مصنع منظفات لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط "محمد ع " 21 سنة مسئول عن مصنع حلويات شرقية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، كما تم ضبط محل بقالة لحيازتة وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.
وأسفرت الحملة عن ضبط 106 قضايا مرافق، منها 18 إشغال طريق، و22 بائع متجول، و45 إزالة إشغال فورى، و11 وصلة كهربائية، ورفع 3 أطنان مخلفات.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية مشتركة مع مديرية التموين وإدارة المرافق، أسفرت عن ضبط "محمد ا" 34 سنة مسئول عن مصنع منظفات لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط "محمد ع " 21 سنة مسئول عن مصنع حلويات شرقية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، كما تم ضبط محل بقالة لحيازتة وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.
وأسفرت الحملة عن ضبط 106 قضايا مرافق، منها 18 إشغال طريق، و22 بائع متجول، و45 إزالة إشغال فورى، و11 وصلة كهربائية، ورفع 3 أطنان مخلفات.
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