ضبط مسئولين فى البريد استولوا على 43 ألف جنيه بالمخالفة للقانون

ضبط مسئولين فى البريد استولوا على 43 ألف جنيه بالمخالفة للقانونالجمعة، 23 مارس 2018 02:49 م
اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت شرطة البريد من ضبط مسئولين استولوا على 43 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة.
وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة البريد مفادها قيام "ج.م" معاون مكتب بريد تابع لمنطقة بريد القليوبية، وموظف خدمة العملاء بمكتب بريد تابع لمنطقة بريد القليوبية، مسئول صرف المعاشات بالبريد، بتسهيل صرف معاش سيدة متوفية لشقيقتها من مكتبى بريد ، وعدم قيامهم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات لوقف المعاش ، وذلك مقابل نسبة من المعاش يحصل عليها الموظفين.
وبإجراء التحريات والفحص أكدت الجهود الأمنية صحة ما ورد من معلومات بقيام المتهمين بالإستيلاء على43437 جنيهاً ، من قيمة المعاش دون وجه حق ، وتم إستدعاء الموظفين والمتهمة ،وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأبدوا استعدادهم لسداد المبلغ.
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