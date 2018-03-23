ضبط عامل بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بسوهاج والنيابة تحبسه 4 أيام

التنقيب عن الأثار -أرشيفية







سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد هيثم الدكرونى رئيس مباحث المركز بالإشتراك مع ضباط شرطة السياحة والاثار بسوهاج من ضبط عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الاثاربمنزله بدائرة المركز.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة ، تم الدفع بمأمورية بإشراف اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقيادة العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد هيثم الدكرونى رئيس مباحث المركز بالإشتراك مع ضباط شرطة مباحث السياحة والاثار ، وتم ضبط جوزيف ي ع ا 37 سنة عامل ويقيم بناحية كوم اشقاو دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

وعثر علي حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وعمق 6 متر وتم ضبط أدوات الحفر وبمواجهة المتهم قرر بمضمون ما تقدم بالإشتراك محمد ر م م وعلاء م ر م وصلاح ه ب ومحمد ع م ا ويقيمون بذات الناحية جاري ضبطهم تم أخطار هيئة الآثار لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1219 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق و طلب تحريات مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج.