ضبط طن و175 كيلو من الأسماك قبل تهريبها من بحيرة ناصر

ضبط طن و175 كيلو من الأسماك قبل تهريبها من بحيرة ناصرالجمعة، 23 مارس 2018 06:13 م
أسماك - أرشيفية
أسوان ندى سليم
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شنت شرطة مسطحات السد العالى، اليوم الجمعة، حملة مكبرة ببحيرة ناصر، للسيطرة على تهريب الأسماك، أسفرت عن ضبط طن و175 كيلو جرام أسماك طازجة معدة للتهريب.
وتمكن رجال شرطة مسطحات السد العالى، من ضبط المتهم ويعمل سائق ويدعى "أحمد.ص" 64 عاما، حيث عثر على المضبوطات داخل سيارة نقل، كما ضبط 4000 متر غزل مخالف، و80 جوبيا سلك، وتم تحرر المحضر وإحالته للنيابة، فضلا عن التحفظ عن الاسماك المضبوطة.
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