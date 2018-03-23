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الجمعة، 23 مارس 2018 12:01 م
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ضبط سيارة محملة بالأسلحة تابعة لـ "داعش" بديالى العراقية

الجمعة، 23 مارس 2018 12:02 م
ضبط سيارة محملة بالأسلحة تابعة لـ "داعش" بديالى العراقية قوات الجيش العراقى





أ ش أ
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أعلن اللواء 110 فى الحشد الشعبى بمحافظة ديالى العراقية اليوم الجمعة ضبط سيارة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى محملة بالأسلحة فى عملية نوعية فى وادى (جنت) شمال شرق المحافظة.

وذكر اللواء 110 - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوات اللواء نفذت عملية نوعية فى وادى جنت فى أطراف ناحية السعدية، لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، ونجحت من ضبط إحدى مركباته وبداخلها عدد من الأسلحة.

وفى سياق أخر، أكد رئيس اللجنة الأمنية فى محافظة ديالى صادق الحسينى أن طريق (كركوك - بغداد) المار ضمن حدود المحافظة أصبح مؤمنا، مشيرا إلى زيادة تأمينه من قبل القوات وكاميرات المراقبة.

 

 


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