ضبط سكر تموينى وسولار مدعم وسجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية







الغربية – مصطفى عادل

نفذت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط سكر تموينية مدعم، و3 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وسجائر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط محمود ع ال ش صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية ابشواى مركز قطور والمسئول عنه عبد الحميد س ع ال ش 28سنة وبحوزته 240 كيلو سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية فى المحضر 217 جنح أمن دوله طوارئ مركز قطور.

وتم ضبط السياره رقم 7461 ع ل ص قيادة احمد ف ال إ 33سنة سائق مقيم بقرية الجابرية مركز المحله حال مروروها بقريه السجاعيه محمله بـ 3000 لتر سولار مدعم من قبل الدولة بدون مستندات تفيد مصدره فى المحضر 19270 جنح مركز المحلة.

كما تم ضبط تامر م ع ب 38سنة صاحب محل لبيع السجائر بناحيه شارع الحلو ثان طنطا مقيم شارع كرم اول طنطا وبحوزته 120علبه سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها فى المحضر 493 جنح امن دوله طوارئ قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط داليا إ ع ال 34 سنة صاحبة محل بقاله بناحية الجمهورية ثان المحلة مقيمة المنشية الجديده ثان المحله وبحوزتها 29 عبوة أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المحضر 4270 جنح ثان المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.