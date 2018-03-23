ضبط سائق أثناء محاولته سرقة أسياخ حديد من كوبرى التوفيقية بالبحيرة







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بكمين التوفيقية بالبحيرة، صباح اليوم الجمعة، من ضبط سائق، حال محاولته سرقة بعض أسياخ الحديد من كوبري التوفيقية، تحت الإنشاء.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط كمين التوفيقية المتحرك بالطريق الزراعي السريع، بدائرة مركز كوم حمادة، يفيد بضبط "محمد.ن.ع"، 19 سنة، ومقيم بندر شبراخيت، حال محاولته سرقة بعض أسياخ حديد من كوبري التوفيقية "تحت الإنشاء"، أمام قرية التوفيقية، دائرة المركز، أثناء استقلاله "توك توك"، بدون لوحات معدنية، وبحوزته 10 قطع من الحديد المستخدم في إنشاء الكوبري، داخل الدراجة المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.