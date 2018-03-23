ضبط راكب بمطار القاهرة بمحاولة تهريب أقراص مخدرة داخل عبوات جبنة.. صور

ضبط راكب بمطار القاهرة بمحاولة تهريب أقراص مخدرة داخل عبوات جبنة.. صورالجمعة، 23 مارس 2018 01:48 م
أقراص مخدرة
كتبت رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، بعد ظهر اليوم، الجمعة، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة داخل برطمان جبنة، لدى سفره إلى جدة.
أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة طيران المصرية العالمية المتجة إلى جدة، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب بوجود اجسام معتمة داخل حقائب الراكب وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على اثنين برطمان به مواد غذائية "جبنة" بفتحها عثر بداخلها على 90 قرصا لعقار التامول المخدر، و3 قطع لجوهر الحشيش المخدر.
علي الفور أمر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.
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