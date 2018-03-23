video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 8 خناجر وطلقة حية قبل سفره للخليج.. صور

الجمعة، 23 مارس 2018 01:42 م
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 8 خناجر وطلقة حية قبل سفره للخليج.. صور الخناجر المهربة





كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة، بعد ظهر اليوم الجمعة من ضبط راكب بحوزته طلقة حية و8 خناجر بالجراب الخاص بهم، لدى سفره إلى إحدى دول الخليج.
 
 
خناجر مهربة (1)
 
صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة طائرة طيران الاتحاد المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبهت الخدمة المعنية داخل إحدى حقائب الراكب وبفتحها بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على طلقة حية غير معلومة العيار، و8 خناجر بالجراب الخاص بهم.
 
خناجر مهربة (2)
 
على الفور أمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.
 
 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها ونفاذا لتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع رحلتين دوليتين لظروف التشغيل وسوء الطقس بالمطارات الخارجية

مصر للطيران تطرح 35% تخفيضا على أسعار تذاكر عمرة شهرى رجب وشعبان

تهريب

خناجر

مطار القاهرة




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة