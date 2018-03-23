ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 8 خناجر وطلقة حية قبل سفره للخليج.. صور

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 8 خناجر وطلقة حية قبل سفره للخليج.. صورالجمعة، 23 مارس 2018 01:42 م
الخناجر المهربة
كتبت رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة، بعد ظهر اليوم الجمعة من ضبط راكب بحوزته طلقة حية و8 خناجر بالجراب الخاص بهم، لدى سفره إلى إحدى دول الخليج.
صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة طائرة طيران الاتحاد المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبهت الخدمة المعنية داخل إحدى حقائب الراكب وبفتحها بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على طلقة حية غير معلومة العيار، و8 خناجر بالجراب الخاص بهم.
على الفور أمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها ونفاذا لتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.
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