ضبط راكب بالمطار حاول تهريب كمية من الأدوية بين طيات ملابسه







كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران السعودية رقم 301 القادمة من جدة، وبفحص جواز السفر الخاص براكب مصرى قادم من السعودية تبين قدومه من الهند ترانزيت مصر عبر جدة، كما تلاحظ كثرة تردده فى الفترة الأخيرة لأكثر من 6 مرات.



وبفتح الحقائب الخاصة به تبين وجود 30علبة دواء لعلاج الأورام و30 قسطرة طبية تستخدم فى علاج أمراض المعدة والأورام مخفاة بين طيات الملابس.



قرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 17 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

