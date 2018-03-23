video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مخازن قطع غيار السيارات بسوهاج

الجمعة، 23 مارس 2018 02:22 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مخازن قطع غيار السيارات بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج تشكيلا عصابيا يتزعمه عامل عقب قيامهم بسرعة 7 جنوط سيارة من شقة بالطابق الثانى يستغلها صاحب محل قطع غيار كمخزن بدائرة القسم.

 

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بتقدم أيمن ملاك عطا راضى 41 سنة صاحب محل قطع غيار وكماليات سيارات – ويقيم بناحية سيالة أولاد نصير دائرة القسم باكتشافه سرقة  7 جنط سيارة من داخل شقة بالطابق الثانى ملكه كائنة بشارع عزيز داوود دائرة القسم يستغلها مخزن.

 

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم من أن مرتكب الواقعة عامل 27 سنة ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج وطالب 16 سنة وطالب آخر وعامل شهرته صلاح جوزه ويقيم بناحية القنابرة دائرة مركز سوهاج.

 

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف بالمسروقات لصاحب محل كاوتش ويقيم بحى راشد دائرة القسم تم ضبطه، وبمواجهته قرر مضمون ما تقدم، وأضاف أنه لا يعلم أنها من متحصلات سرقة.

 

تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2121 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عامل بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بسوهاج والنيابة تحبسه 4 أيام

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

تشكيل عصابى

حادث سرقة

قسم اول سوهاج




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة