ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مخازن قطع غيار السيارات بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج تشكيلا عصابيا يتزعمه عامل عقب قيامهم بسرعة 7 جنوط سيارة من شقة بالطابق الثانى يستغلها صاحب محل قطع غيار كمخزن بدائرة القسم.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بتقدم أيمن ملاك عطا راضى 41 سنة صاحب محل قطع غيار وكماليات سيارات – ويقيم بناحية سيالة أولاد نصير دائرة القسم باكتشافه سرقة 7 جنط سيارة من داخل شقة بالطابق الثانى ملكه كائنة بشارع عزيز داوود دائرة القسم يستغلها مخزن.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم من أن مرتكب الواقعة عامل 27 سنة ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج وطالب 16 سنة وطالب آخر وعامل شهرته صلاح جوزه ويقيم بناحية القنابرة دائرة مركز سوهاج.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف بالمسروقات لصاحب محل كاوتش ويقيم بحى راشد دائرة القسم تم ضبطه، وبمواجهته قرر مضمون ما تقدم، وأضاف أنه لا يعلم أنها من متحصلات سرقة.

تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2121 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.