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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإسكندرية

الجمعة، 23 مارس 2018 02:15 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإسكندرية اللواء مصطفي النمر مدير أمن الاسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين عن طريق النشل .

وتم ضبط ز ع س  24 سنة بدون عمل ، السابق اتهامها فى عدد 7 قضايا " سرقة – نشل " ، ر و ف  حسن  15سنة بدون عمل  السابق اتهامها في القضية  رقم 26/2016 جنح أحداث قسم أول طنطا – بأمن الغربية " سرقة "، م و ف  35 سنة عاطل مقيم عزبة سكينة ، دائرة قسم شرطة ثان الرمل ،السابق اتهامه فى القضية رقم 25598/2010 جنح قسم شرطة ثان الرمل "مشاجرة " .

واثبتت التحريات قيام المتهمين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم حوادث السرقات ، بأسلوب النشل، عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهم ، وضبط المسروقات.

بمواجهتهم  اعترفوا بإرتكاب عدد " 7 " حوادث سرقة  وهم :  2 حادث بدائرة قسم شرطة المنشية  منهما القضية رقم 14349/2017 جنح القسم عن بلاغ م م ع  بسرقة هاتفه المحمول  حال تواجده بدائرة القسم ، 3 حادث بدائرة قسم شرطة العطارين منهم القضية رقم 3487/ 2018 جنح القسم عن بلاغ/ ا ع ح  بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ 5000 جنيهاً .. حال تواجده بدائرة القسم ، حادث القضية رقم 51043/2017 جنح قسم أول المنتزه .. عن بلاغ/ س ع ع  بسرقة هاتفها المحمول حال استقلالها أحدي مركبات الأجرة .. بدائرة القسم ،  حادث القضية رقم 1017/2018 جنح قسم سيدي جابرعن بلاغ س م ا بسرقة هاتفها المحمو  حال استقلالها إحدي القطارات،  بدائرة القسم ،  وبعرض المتهمين على النيابة العامة ،  قررت حبسهم إحتياطياً علي ذمة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 


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