ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين عن طريق النشل .

وتم ضبط ز ع س 24 سنة بدون عمل ، السابق اتهامها فى عدد 7 قضايا " سرقة – نشل " ، ر و ف حسن 15سنة بدون عمل السابق اتهامها في القضية رقم 26/2016 جنح أحداث قسم أول طنطا – بأمن الغربية " سرقة "، م و ف 35 سنة عاطل مقيم عزبة سكينة ، دائرة قسم شرطة ثان الرمل ،السابق اتهامه فى القضية رقم 25598/2010 جنح قسم شرطة ثان الرمل "مشاجرة " .

واثبتت التحريات قيام المتهمين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم حوادث السرقات ، بأسلوب النشل، عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهم ، وضبط المسروقات.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب عدد " 7 " حوادث سرقة وهم : 2 حادث بدائرة قسم شرطة المنشية منهما القضية رقم 14349/2017 جنح القسم عن بلاغ م م ع بسرقة هاتفه المحمول حال تواجده بدائرة القسم ، 3 حادث بدائرة قسم شرطة العطارين منهم القضية رقم 3487/ 2018 جنح القسم عن بلاغ/ ا ع ح بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ 5000 جنيهاً .. حال تواجده بدائرة القسم ، حادث القضية رقم 51043/2017 جنح قسم أول المنتزه .. عن بلاغ/ س ع ع بسرقة هاتفها المحمول حال استقلالها أحدي مركبات الأجرة .. بدائرة القسم ، حادث القضية رقم 1017/2018 جنح قسم سيدي جابرعن بلاغ س م ا بسرقة هاتفها المحمو حال استقلالها إحدي القطارات، بدائرة القسم ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم إحتياطياً علي ذمة التحقيق.