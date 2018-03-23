ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ أحكام فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزة

ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ أحكام فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزةالجمعة، 23 مارس 2018 11:34 ص
حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 6 أسلحة نارية، و33 قضية مخدرات، وتنفيذ 180 حكم قضائى خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية عن تحرير 68 قضية تموينية، حيث ضُبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتحرير مخالفات لمحلات ومطاعم بدون ترخيص، بالإضافة إلى تفنيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وشقق الأوقاف، وإزالة 520 مخالفة تعدى وإشغال طريق بأنحاء المحافظة والطريق الدائرى والمنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
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