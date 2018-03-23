صور .. 5 حكايات للأمهات مثاليات قهرن المستحيل بالإسكندرية







الإسكندرية - جاكلين منير

أمهات كافحن وقهرن المستحيل، تحملن الألام والصعاب لتربية الأبناء، سيدات معظمهن خاضوا معركة الحياة بكل قوة وشجاعة ، البعض منهم كان بلا سند ، ولا معين والآخر وجد المساندة والمساعدة من الغرباء قبل المقربين وكان الهدف الأسمى والوحيد هو تربية الأبناء.

وفى هذا الصدد التقى "اليوم السابع" الأمهات المثاليات على مستوى الإسكندرية، الذى تم اختيارهم من قبل مديرية التضامن للفوز بلقب الأم المثالية.

وتقول نادية أحمد عثمان، الأم المثالية الأولى على مستوى الإسكندرية، حول قصة كفاحها: "أمضيت عمرى كله فى تربية 3 بنات ومنفصلة منذ 30 عاما، وعانيت كثيرا بسبب نظرة المجتمع إلى المرأة المنفصلة ولكنى كافحت وأصريت على النجاح وتنازلت عن حقوق كثيرة، وتحديت نظرة المجتمع لى كأمرأة منفصلة تتهم بالفشل".

وأضافت قائلة: "نصيحة لكل أم منفصلة لا تجعلى نظرة المجتمع تحبط من عزيمتك بل يجب الإصرار على النجاح ومواجهة الظروف القاسية للحياة".

وحول الترشح للفوز باللقب قالت: "لدى 3 بنات يسرا تستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه فى هولندا، نوران وهى مهندسة ديكور، أما إبنتى نرمين بكالوريوس سياحة وفنادق وهى التى قدمت لى فى المسابقة وقالت لى "انتى تستحقى ذلك".

وإستطرت قائلة : لم أكن أعمل بعد زواجى ولكن فور إنفصالى عن زوجى ، التحقت بالعمل فى مديرية التنظيم والإدارة بالاسكندرية ، ثم تقدمت بطلب نقل الى مديرية الاوقاف وسعيت للنجاح فى عملى وتدرجت حتى وصلت الى منصب وكيل منطقة هيئة الاوقاف بالإسكندرية.

وحول تكريم الرئيس السيسى لها قالت : تكريم الرئيس السيسى أهم تكريم فى حياتها وهو تاج على رأسها وأنه لشعور بالفخر كبير أن تقدر الدولة قصة كفاحها ومجهودها طوال السنوات الماضية ، مضيفة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أنها شعرت بالفخر والسعادة لتكريم الرئيس لها ، قائلة : كانت مفاجأة لى أن اقف أمام رئيس الجمهورية الذى أؤيدة أقول له : "نحن ورائك يا ريس ".

وأكدت أن الرئيس قال :" المرأة لها حق عليا وأن كل الأمهات على رأسنا " ، وهو ما تحقق من زيادة عدد المرأة فى البرلمان والوزارات المختلفة وهو ما يعنى أن المرأة سوف تأخذ حقوقها فى هذا العهد ، واصفة إياها بالعصر الذهبى للمرأة ، وقالت :" كل إمرأة فى مصر يجب أن تعلم أن ورائها رئيس قوى سوف يمنحها كل حقوقها .

وحول قصة كفاح أخرى لأم قهرت المستحيل وتحملت آلام إعاقتها وقدمت كل حبها وطاقتها لتربية الأبناء بالرغم من ظروف إصابتها بالاعاقة ، تقول عزة محمد حسين فايد ، الفائزة بلقب الأم المثالية بالإسكندرية ، أن إبنها تقدم لها فى المسابقة دون علمها ،مضيفة قائلة : لدى ولدين وبنت ، و إجتهدت فى تربية أبنائى بالرغم من إصابتى بإعاقة مرض شلل الاطفال ،وحينما تزوجت فى الثمنينات ، كانت الحياة أصعب مما هى علية الآن ، ونظرا لتغيب زوجى الدائم بسبب العمل كنت أتولى جميع أعمال المنزل وتربية الأولاد بالرغم من إصابتى بالعجز.

وتابعت : كنت أستيقظ مبكرا لتوصيل الابناء الى الحضانة ثم أتوجة الى شغلى بإحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية ، وأعود لمتابعة أطفالى وأستذكر لهم دورسهم " مضيفة : بعد وفاة زوجى عام 2004 إستكملت الطريق وحدى ، وكنت أعانى بسبب الاعاقة وتربية الابناء ولكنى وجدت العون من كل من حولى ، كثيرين ساعدونى لاستكمال مشوارى حياتى حتى حصل أبنائى على شهادات جامعية ، وأشكر أولادى لانهم صبروا على المعاناة.

أما صباح عبد الجواد أحمد ، حاصلة على لقب الأم المثالية ، فكانت رجل البيت بعد إصابة زوجها بمرض عضال فى القلب فتحملت المسؤلية فى معترك الحياة بكل شجاعة من أجل أبنائها ، وتقول صباح فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " : كافحت لتربية 3 بنات ، والحمدلله حصلن على شهادات جامعية ، الابنة الكبرة دكتورة فى كلية العلوم وأخرى فى كلية تجارة والأخيرة فى كلية الأداب.

وتابعت قائلة :" كنت أعمل فى إحدى شركات المنسوجات على ماكينة خياطة حتى أستطيع أن أستكمل الطريق وأربى بناتى خاصة وأن زوجى كان لفترة طويلة بلا عمل بسبب إصابتة بمرض القلب وإجراء عملية فى القلب ، واضطريت لتحمل المسؤلية من أجل بناتى "

نعمة أحمد عبد السلام ، حاصلة على لقب الأم المثالية ، فعلى الرغم من وفاة زوجها وتركها وحيدة لتحمل المسؤلية ، فقد إمتدت مظلة الأمومة لديها ليس لابنائها فقط بل لابناء شقيقتها ، فكانت أم للجميع

وقالت نعمة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " : أم لـ5 أبناء 3 منهم أبنائى و 2 كنت لهم أم بديلة بدلا من شقيقتى ، وتزوج منهم حاليا بنتين وولد ،وتحملت المسؤلية وحدى بعد وفاة زوجى منذ 18 عاما ، مضيفة : كافحت لتربية أبنائى وأبناء شقيقتى ولم يكن لنا مصدر دخل إلا المعاش الشهرى و لكن الحمدلله استطعت إستكمال المشوار.

وأخيرا أم أخرى قهرت المستحيل ، وتحدت الاصابة بالاعاقة لتربية إبنتها ، وهى نسرين حامد محمد مسؤل المرأة فى جمعية الاقزام المصرية ، والتى حصلت على مركز الأم المثالية على مستوى الجمعية.

وقالت"نسرين " فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " : ابنتى من الاسوياء ، وكانت هدفى تنمية الثقة بالنفس ونجحت خلال تربيتى لها فى زرع الثقة بالنفس حتى وصلت الى المرحلةالجامعية وهى الآن طالبة فى كلية الاداب جامعة الإسكندرية.

وأضافت : استطعت كسر العقدة النفسية لها أن والدها ووالدتها من الأقزام وكانت أكثر مرحلة عانيت منها هى مرحلة الحضانة ولكنى نجحت فى زرع الثقة بالنفس والشعور الفخر بوالدتها وعدم الإحراج منا حتى خلال اللقاءات مع أصدقائها أو السير معنا فى الشارع.

و تقدمت نسرين حامد بالشكر الى الرئيس السيسى لاطلاق العام الحارى عام المعاقين والاقزام و السماح لهم الحصول على نسبة تعيين 5% ، وقالت :" أتمنى أن احصل على وظيفة بعد هذا القرار حيث أن زوجى موظف ونحتاج الى دخل إضافى للمساعدة على متطلبات الحياة ، مؤكدة أنها لاول مرة تشعر بقميتها فى المجتمع بعد التفات الرئيس الى تلك الفئة ، فهى قوة تستطيع الانتاج فى المجتمع.



نسرين حامد



الام المثالية لجميعة الاقزام



الأم المثالية عزة حسين وابنتها



الأم المثالية صباح عبد الجواد



الام المثالية نعمة أحمد مع ابنتها



الأم المثالية لجمعية الأقزام



نادية عثمان



الأم المثالية الأولى بالاسكندرية



نادية عثمان الأولى على الإسكندرية



محافظ الإسكندرية يكرم عزة بعد فوزها



أثناء تكريم نعمة أحمد