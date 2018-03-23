صور وفيديو.. حسن الرداد يطالب أهالى دمياط بالاحتشاد أمام صناديق الانتخابات







دمياط عبده عبد البارى ​

انتهى منذ قليل المؤتمر الأخير "معاك من أجل مصر" للحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بميدان الساعة بمدينة بدمياط، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة دمياط ورجال المجتمع المدنى وعدد غفير من الأهالى.

وشهد المؤتمر حضور الفنان حسن الرداد الذى حرص العديد من الشباب والفتيات على التقاط الصور التذكارية معه والسيلفى، وبدأ المؤتمر، بتلاوة القرآن ثم السلام الجمهورى وشهد المؤتمر العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية .

وفى كلمته قال الفنان حسن الرداد، إنه سعيد للغاية لتواجده فى مسقط رأسه مطالبا المواطنين بالنزول والمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مطالبا المواطنين بالتصويت للسيسى لآنه الأحق والأجدر بقيادة مصر لاستكمال الإنجازات، كما دعا الرداد المواطنين للاحتشاد أمام الصناديق لكى نظهر للعالم رقينا وحضارتنا.

وأكد الرداد، إن والده كان يشجعه على المشاركة فى كافة الانتخابات والإدلاء بصوته وممارسة حقه الانتخابى مهما كان اختياره، مشيرا إلى أن والده نبيل الرداد القيادى الناصرى خاض العديد من الانتخابات بمجلسى الشعب و الشورى وبمجلس محلى المحافظة، وكان فى كل انتخابات يحرص على الإدلاء بصوته.

فيما طالبت إيفيلين متى عضو مجلس النواب، السيدات بتشجيع أبنائهم على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل هى العمود الرئيسى للأسرة والوطن.

وناشدت عضو مجلس النواب السيدات بأن يكونوا فى طليعة المصوتين فى الانتخابات الرئاسية، مضيفة أننا لسنا أقل وطنية من المصريين العاملين فى الخارج الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الالتفاف حول قيادتهم السياسية والاحتشاد بكثافة أمام صناديق الاقتراع.

بينما أعرب محمد الزينى عضو مجلس النواب عن ثقته الكبيرة فى وعى الشعب المصرى والموقف الدقيق الذى نمر به وما يحيط ببلادنا من مكائد.

مطالبا المواطنين بالاحتشاد أمام صناديق الانتخاب للغد للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد محمد الماشطة، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بدمياط على ضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.

مضيفا إن الجميع شهد خلال الأربع أعوام الماضية كم الإنجازات الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكيف قام بقيادة مصر فى مواجهة الإرهاب، مطالبا الحاضرين بمتابعة ما يحدث بدول مجاورة دمرها الإرهاب ليعلم الكل كيف انتصر الرئيس السيسي على الإرهاب، ولذلك ندعوا الشعب المصرى بأكمله للنزول فى انتخابات الرئاسة والمشاركة بفاعلية كبيرة.

وشدد على ضرورة وقوف الشعب مع قيادته والنزول والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة حتى يعلم العالم أجمع أن شعب مصر يقف خلف القيادة السياسية.