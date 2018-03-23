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صور.. وفد أمريكى يشارك فى صناعة السجاد ويطعم الأبقار ويعد بالترويج لأثار فوه

الجمعة، 23 مارس 2018 06:12 م
صور.. وفد أمريكى يشارك فى صناعة السجاد ويطعم الأبقار ويعد بالترويج لأثار فوه





كفر الشيخ -محمد سليمان
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شهدت أثار فوه زيارة وفد أمريكى مكون من 9 أشخاص، قادمين فى رحلات سياحية للمناطق الأثرية بالقاهرة والإسكندرية ورشيد، واختتموها بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، واستقبل عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، الوفد الأمريكى، ونظمت مؤسسة تراث فوه السياحية زيارة للوفد.

وتفقد الوفد عدد من المساجد الأثرية وربع الخطايبة، وبنزهة نيلية بالمراكب وزيارة جزيرة الذهب، وتفاعل مع المزارعين بالحقول، وشارك عدد منهم من الفتيات والشباب الصنيعية فى مهنة صناعة السجاد والجوبلان، وتجول الوفد فى أسواق فوه، كما فضل عدد منهم إطعام الإبقاء بالبرسيم، والتجول فى شوارع فوه.

وقال رئيس مركز ومدينة فوة، إن مدينه فوه من أجمل المدن المصرية على الإطلاق، وتمتاز بوجود مساجد دينية أثرية تصل إلى 365 مسجدًا، إضافة إلى وجود الصناعات اليدوية القديمة مثل الكليم، فضلا عن موقعها على نهر النيل مما يكسبها مكانة متميزة بين مدن الجمهورية، الأمر الذى انبهر به الوفد السياحى وأبدى إعجابه الشديد بالزيارة.

وأضاف الأودن، نتمنى أن تأتى الوفود السياحية من كل مكان لمشاهدة العبق التراثى المنفرد الذى تمتاز به مدينة فوه الآثرية والتاريخية.

1- وفد أمريكي بين الحقول وسعادة بالريف المصري بفوه
1- وفد أمريكي بين الحقول وسعادة بالريف المصري بفوه

 

2- جزيرة الذهب بفوه مقصد السائحين وحولها نهر النيل
2- جزيرة الذهب بفوه مقصد السائحين وحولها نهر النيل

 

3- أمريكي يطعم الابقار برسيماً
3- أمريكي يطعم الابقار برسيماً

 

4- امريكية تتعلم صناعة السجاد
4- امريكية تتعلم صناعة السجاد

 

5- امريكي يشارك في صناعة الجوبلان
5- امريكي يشارك في صناعة الجوبلان

 

6- امريكيات بصحبة بنات فوه
6- امريكيات بصحبة بنات فوه

 

7- الوفد في الاسواق بفوه
7- الوفد في الاسواق بفوه

 

8- امريكية تشارك في صناعة السجاد
8- امريكية تشارك في صناعة السجاد

 

9- الوفد مع رئيس مدينة فوه
9- الوفد مع رئيس مدينة فوه

 

10- الوفد يستمتع بنهر النيل
10- الوفد يستمتع بنهر النيل

 


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