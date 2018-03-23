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الجمعة، 23 مارس 2018 01:06 م
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صور.. وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه فى بنى سويف

الجمعة، 23 مارس 2018 01:06 م
صور.. وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه فى بنى سويف وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة





بنى سويف- هانى فتحى
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أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسقط رأسه فى قرية صفط راشين بمركز ببا جنوب بنى سويف.

 

وخطب الوزير خطبة الجمعة من داخل مسجد الشهداء بالقرية.

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه (1)
 
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه (2)
 
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه (3)
 
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه (4)
 
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه (5)
 

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