صور.. وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه فى بنى سويف

صور.. وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه فى بنى سويفالجمعة، 23 مارس 2018 01:06 م
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة
بنى سويف- هانى فتحى
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أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسقط رأسه فى قرية صفط راشين بمركز ببا جنوب بنى سويف.
وخطب الوزير خطبة الجمعة من داخل مسجد الشهداء بالقرية.
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