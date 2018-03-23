صور.. وزيرا خارجية مصر والهند يترأسان أعمال اللجنة المشتركة المصرية الهندية

صور.. وزيرا خارجية مصر والهند يترأسان أعمال اللجنة المشتركة المصرية الهنديةالجمعة، 23 مارس 2018 09:27 ص
وزير الخارجية مع نظيرته الهندية
كتب محمد تهامى زكى
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نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صورا للوزير سامح شكرى مع نظيرته الهندية خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.
وقال أبو زيد، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إن وزيرا خارجية مصر والهند يترأسان أعمال اللجنة المشتركة المصرية الهندية بمقر وزارة الخارجية الهندية بنيودلهى.
كان وزير الخارجية سامح شكرى غادر القاهرة، متوجها للعاصمة الهندية نيودلهى، لرئاسة وفد مصر فى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، وتتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كل المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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