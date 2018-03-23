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صور.. والد أحد شهداء مذبحة رفح يناشد وزير الأوقاف بافتتاح مسجد الشهيد

الجمعة، 23 مارس 2018 07:00 ص
صور.. والد أحد شهداء مذبحة رفح يناشد وزير الأوقاف بافتتاح مسجد الشهيد الشهيد عفيفى سعيد عفيفى





المنوفية - محمود شاكر
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ناشد سعيد عفيفى، والد الشهيد عفيفى، أحد شهداء أحداث رفح الثانية، والتى استشهد فيها 25 من أبناء الوطن ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بافتتاح مسجد الشهيد عفيفى سعيد عفيفى بقرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية . 
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وأكد والد الشهيد أن نجلة قدم دمائه من أجل الوطن، وان أقل شىء يمكن أن يقدم له هو تخليد اسمه بأحد المساجد بالقرية .
 
وأضاف والد الشهيد أن المسجد انتهى تشطيبة منذ شهرين، وحاول كثيرا الوصول إلى مكتب الوزير وتقدم بالعديد من الطلبات يناشد فيها الوزير أن يفتتح المسجد .
 
كان الدكتور سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية الشقيقة، قد أطلق مبادره لإقامة 25 مسجدا لشهداء أحداث رفح تضامنا من دولة الإمارات مع أسر الشهدا منها مسجد الشهيد . 
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