صور.. نيشان يشرح لطلاب "إعلام القاهرة" مقومات الثقة بالنفس







وائل ربيعى - تصوير حسن محمد

قدم الإعلامى اللبنانى نيشان، محاضرة لطلاب الملتقى العربى الأول للتدريب الإعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حول لغة الجسد ومقومات الثقة بالنفس فى الطلاب، وتلك المطلوبة فى العمل الإعلامى، مضيفا: "إذا فاتك محاضرات للحياة علم نفسك بنفسك".

وأضاف نيشان، فى محاضرته لطلاب الملتقى العربى الأول للتدريب الإعلامى المنعقد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه يؤمن أن أفضل كاريزما قد يمتلكها الإنسان وخاصة الإعلامى هى بصمة الصوت، قائلا: "صوتى كان غبى ولم أكن أمتلك حضور ولا كاريزما، وأدركت أنه لكل واحد له بصمة صوت وأكثر الفنانات اللاتى يتمتعن بأصوات دامغة هن أصالة وأحلام وشيرين".

وأكد أن أول شى فى مهارات الاتصال هو أن يتحرك الشخص واثقا فى نفسه، موضحا أن أدوات لغة الجسد تعطى معلومات عن الشخص قبل أن يتفوه بكلمة واحدة، قائلا: "لابد أن تجلس فى نفس مستوى المقعد الذى يجلس عليه الناس وأفضل طريقة لإقناع الآخر هو أن تسخر من نفسك وليس من الآخرين.

وتابع: "لا تحقر الآخر لأنه ليس من اختصاصك، فقط اضحك على نفسك، ومرنت نفسى كيف أمشى وكيف أتحدث لأن الأنا العليا دائما تقسو عليك لتكون أفضل"، مشيرا إلى أن الثقة بالنفس تأتى من الإعداد الجيد، مستعرضا العديد من الصفات التى تعزز الثقة بالنفس وأول اقتراح لها هى القراءة".







































































