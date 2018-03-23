صور .. ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتعليم كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن صلاح عثمان،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بجميع الصفوف الدراسية، والصف الثالث الإعدادي، في الثاني من شهر مايو المقبل،وتنتهي يوم 17 مايو من نفس الشهر.

وأوضح عثمان فى بيان له اليوم أن الامتحانات ستبدء من الساعة الثامنة صباحا لجميع صفوف النقل بالابتدائي والإعدادي وكذلك الصف السادس الإبتدائى،أما الصف الأول والثاني الثاوي ، والتعليم المجتمعي، والثالث الإعدادي ستبدأ الامتحانات الساعة التاسعة صباحاً.

كما يؤدى تلاميذ الصف الثاني والثالث الإبتدائى امتحاناتهم يوم 2 مايو لغة عربية وخط، لغة انجليزية ،و3 مايو 2018 رياضيات وتربية دينية ،فيما يؤدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم أيام 5مايو لغة عربية خط تربية دينية، و6 مايورياضيات و علوم" ،و7مايو لغة انجليزية ودراسات اجتماعية .

فيما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان،لمدة 3 أيام،ابتداءً من 8مايو لغة عربية وخط إملاء وتربية دينية، 9 مايو لغة انجليزية ودراسات اجتماعية و10مايو رياضيات،وعلوم .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،إن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي "للتعليم العام والمهنى يؤدون امتحاناتهم ابتداء من 5 مايو حتى 9 مايو 2018 م، فيؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الإمتحانات يوم 5 مايو لغة عربية وخط وإملاء وحاسب ألي ، و6 مايبو دراسات اجتماعيى وتربية دينية،و7 مايو لغة انجليزية وتربية فنية ،و8 مايو علوم وهندسة ،و9 مايو جبر واحصاء ، أما الصف الثاني الإعدادي 5 مايو لغة عربية وخط وإملاء وحاسب ألي ، و6 مايو هندسة وتربية فنيه ، و7 مايو علوم وتربية دينية ، و8 مايو جبر واحصاء ، و9 مايو لغة انجليزية ، مضيفاً أن طلاب المرحلة الثانوية "الصف الأول والثاني الثانوي عام والتعليم الفني" يؤدون امتحاناتهم ابتداء من 2مايو المقبل للصف الأول الثانوي، وتنتهي يوم16 مايو ، وامتحانات الصف الثاني الثانوي تبدأ 3مايو حتى 17 مايو 2018 م.

وأضاف وكيل الوزارة يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي العام والمهني الامتحانات يوم 12مايو 2018 "لغة عربية وإملاء خط وتربية دينية "و13مايو لغة انجليزية ، وتربية فنية ، و14 مايو دراسات اجتماعية ، و15 مايو هندسة ، و16 مايو جبر وكمبيوتر ، و17 مايو علوم.



1- جدول الصف الثاني والثالث الابتدائي



2- جدول الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي



3- جدول الصف الأول والثاني الإعدادي



4- جدول الصف الثالث الإعدادي



5- جدول الصف الاول الثانوي