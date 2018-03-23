صور.. نفوق أكثر من 135 حوتا على أحد السواحل الغربية فى أستراليا

صور.. نفوق أكثر من 135 حوتا على أحد السواحل الغربية فى أسترالياالجمعة، 23 مارس 2018 02:19 م
نفوق حيتان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نفق أكثر من 135 حوتا تنتمى لنوع الطيار قصير الزعنفة بعد خروجهم للشاطئ على أحد السواحل الغربية الموجودة فى أستراليا.
ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رجال الإنقاذ أكدوا أن عدد الحيتان التى خرجت على الشاطئ كان حوالى 150 حوتا، ويجرى الآن إنقاذ حياة 15 منهم، ولكن الباقى نفق بعدما جنحوا إلى أرض جافة خلال الليل.
وأوضحت الصحيفة أن الحيتان، جنحت لخليج هاميلين الذى يبعد 315 كيلو مترا جنوبى بيرث، مضيفة أن جنوح الحيتان إلى الشريط الساحلى أمر معتاد خلال الهجرة بالقارة القطبية الجنوبية فى الجنوب والمياه الأكثر دفئا فى الشمال، حيث تربى الحيتان صغارها، ولكن العدد هذه المرة كان متزايدا جدا.
الحيتان النافقة على السواحل الأسترالية
الحيتان النافقة
جانب من نفوق الحيتان على سواحل أستراليا
حيتان نافقة
حيتان
نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا
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