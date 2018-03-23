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صور.. موظفو سفارة بريطانيا بموسكو يغادرون مبنى السفارة قبل نهاية مدة طردهم

الجمعة، 23 مارس 2018 11:33 ص
صور.. موظفو سفارة بريطانيا بموسكو يغادرون مبنى السفارة قبل نهاية مدة طردهم موظفو السفارة البريطانية





موسكو (رويترز)
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تجمع موظفون بالسفارة البريطانية في موسكو في مقر السفارة اليوم الجمعة قبيل انقضاء مهلة حددتها روسيا لرحيل 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على خطوة مماثلة من لندن بسبب خلاف يتعلق بجاسوس روسى سابق.

ورأى مصور من رويترز موظفين يحتضنون زملاءهم وسيارات في أرض السفارة مستعدة لتقلهم.

وطردت روسيا الدبلوماسيين البريطانيين يوم السبت الماضي في رد مدروس بعناية على لندن التي اتهمت الكرملين بتدبير هجوم بغاز أعصاب على عميل روسي مزدوج سابق وابنته فى جنوب انجلترا.

وشاهد مصور من رويترز قافلة السيارات وهي تغادر السفارة البريطانية.

أحد السيارات التى تقل الوفد البريطانى
أحد السيارات التى تقل الوفد البريطانى

 

السفارة البريطانية فى موسكو
السفارة البريطانية فى موسكو

 

العلم البريطانى
العلم البريطانى

 

جانب من مغادرة الموظفين البريطانيين
جانب من مغادرة الموظفين البريطانيين

 

مغادة السيارات
مغادة السيارات

 

موظفو السفارة البريطانية يغادرون مقر السفارة فى موسكو
موظفو السفارة البريطانية يغادرون مقر السفارة فى موسكو

 


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