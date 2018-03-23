صور.. "من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بمركز الزرقا

صور.. "من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بمركز الزرقاالجمعة، 23 مارس 2018 06:35 م
جانب من المسيرة
دمياط عبده عبد البارى
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انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة بالسيارات والتى تنظمها حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية بمدينة السرو بمحافظة دمياط.
ورفع المشاركون لافتات تأييد السيسى وصورا، وأكد المهندس وليد التمامى، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز الزرقا، أن تلك المسيرة تأتى من أجل حشد المواطنين على النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.
وشدد التمامى على ضرورة وقوف الشعب مع قيادته والنزول والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة حتى يعلم العالم أجمع أن شعب مصر يقف خلف القيادة السياسية.
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