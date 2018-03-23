صور.. "من أجل مصر" تعقد مؤتمرا بسوهاج لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسة

صور.. "من أجل مصر" تعقد مؤتمرا بسوهاج لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسةالجمعة، 23 مارس 2018 12:05 ص
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سوهاج – عمرو خلف
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نظمت حملة "كلنا معاك من اجل مصر" بمقر نائب مركز المنشاة فيصل الشيباني بمحافظة سوهاج مؤتمرا حاشدا لتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن من كل قرى مركز المنشأة وبحضور النائب خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والنائب ابو الحسن الجزار نائب قنا والنواب احمد هريدى وهشام الشطورى وممدوح مقلد وعادل الشريف واحمد أبوكريشة وزكريا حسان نواب سوهاج وممثلين لرجال الدين الإسلامى والمسيحي .
وتحدث الدكتور احمد أبو دومة المتحدث الرسمى لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة سوهاج عن إنجازات الرئيس السيسى وحجم المؤامرة التى تتعرض لها مصر داعيا المواطنين الاحتشاد أمام اللجان فى أيام الانتخاب وتنوعت كلمات الحاضرين حول دعم الرئيس وتضحياته من اجل مصر مطالبين الحضور برد الجميل له ولمصر أيام الانتخابات.
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