صور.. معلمو أسوان يدعون لحشد الناخبين للمشاركة وتأييد السيسى







أسوان - صلاح المسن

قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية، كثفت العديد من اللجان النقابية بمحافظة أسوان من دعوتها لحشد الناخبين للنزول والتصويت وتأييد الرئيس السيسى، فيما كانت اللجان النقابية للمعلمين بأسوان فى المقدمة من حيث التأكيد على حجم المشاركة فى الانتخابات المقبلة، وتوعية المواطنين بالمشاركة الانتخابية بإيجابية.

وشهدت النقابات الفرعية والقاعات الكبرى للمدارس بمدن أسوان مؤتمرات حاشدة خلال الأيام الماضية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وللحث على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وقال ناصر القشاش، مدير التعليم الفنى بكوم امبو، نقيب معلمى كوم امبو لـ"اليوم السابع"، إنهم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن أهم الإنجازات التى تحققت فى الفترة الأخيرة التى يستفيد منها الشعب والمواطن البسيط على وجه الخصوص هى القضاء على فيرس سى، والانتهاء من العشوائيات وتحقيق الأمان الذى يوفر مناخا ملائما للتقدم الاقتصادى، وكذلك تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

فيما قال محمد طلعت، مدير إدارة كوم امبو التعليمية، إن جموع المعلمين وقيادات العملية التعليمية وأعضاء مجالس الأمناء بالمدارس واللجان النقابية للمعلمين يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا الى أن ذلك تعبيرا منهم عن الحب والأمان اللذين يشعرون بهما وبنعمة الأمن والاستقرار فى هذا الوطن التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن نعمة الأمن تفتقدها العديد من الدول فى المنطقة، وأضاف أنه على مستوى إدارة كوم امبو التعليمية تم هذا العام إنشاء وصيانة 45 مرسة لتصبح بنية أساسية تمهد لقيام عملية تعليمية جيدة ومنتج جيد، وتنعكس على ازدهار العملية التعليمية.

فيما قال مصطفى عبده "معلم" إن تأييد السيسى ينجم عن وفاء لما تحقق من نهضة تعليمية على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، حيث تم تطوير وبناء عدد كبير من المدارس التى ارتقت بالعملية التعليمية، ووفرت بيئة صحية وتعليمية للطلاب، فضلا عن تحسين أوضاع المعلمين.

وأضافت منى أبو الحسن، من العاملين بالتربية والتعليم، أن المعلم والعاملين فى التعليم يلمسون مشاكل المجتمع وقادرين على تشخيصها، وذلك من خلال تعاملهم مع كل الشرائح وما لمسوه بالفعل هو وجود تحسن وخطوة للإمام والتفاف من كل الفئات حول الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن تحقيق الأمن والأمان.

ويرى منصور المطعنى، عضو مجلس آباء، أن مجالس أمناء المدارس خلال الفترة الماضية تحققت الكثير من مطالبهم وأصبح لهم وجود حقيقى، مؤكدا أن جموع المصريين ستخرجون للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس السيسى، وذلك لما تحقق من إنجازات فى ظل قيادة الرئيس السيسي.

ويشاركهم الرأى عبد الله سيد، عامل بمدرسة، أنه يستعد لموعد الانتخابات ليشارك فى المقرات الانتخابية التى سوف تستضيفها بعض المدارس، لكى يساند اللجان الانتخابية والناخبين من أجل إنجاح العملية الانتخابية، لكى تبدأ مصر مرحلة جديدة من الإنجازات وتعود على المواطن المصرى الذى يستحق كل خير.



مؤتمر لتاييد السيسى



قاعة مدرسة بكوم امبو



المعلمون



ناصر القشاش نقيب معلمى كوم امبو