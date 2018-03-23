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الجمعة، 23 مارس 2018 05:12 ص
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صور.. مظاهرة فى البرازيل احتجاجا على مقتل سياسية بارزة

الجمعة، 23 مارس 2018 05:02 ص
صور.. مظاهرة فى البرازيل احتجاجا على مقتل سياسية بارزة مظاهرة فى البرازيل





رويترز
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نظم متظاهرون أمام "دار النساء السود" فى ريو دى جانيرو، وقفة احتجاجية، على إطلاق النار على عضو مجلس مدينة ريو دى جانيرو مارييل فرانكو الناشطة السياسية.

 وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.

وكانت فرانكو عائدة من مؤتمر، لتشجيع تمكين النساء ذوات البشرة السوداء فى وسط ريو، حينما توقفت سيارة أخرى قبالة سيارتها، وأطلقت عليها تسع رصاصات.

وقد لقيت مصرعها رفقة سائق سيارتها أندرسون بيدرو غومس، بينما أصيبت سكرتيرتها الصحفية، التى كانت تجلس فى المقعد الخلفي.

وأصيبت مارييل بأربع رصاصات فى الرأس، بينما أصيب السائق بثلاث رصاصات.

 

احتجاج فى البرازيل
احتجاج فى البرازيل

 

احتجاجات فى البرازيل
احتجاجات فى البرازيل

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

طفل وسط المتظاهرين
طفل وسط المتظاهرين

 

مظاهرة حاشدة فى البرازيل احتجاجا على مقتل سياسية بارزة
مظاهرة حاشدة فى البرازيل احتجاجا على مقتل سياسية بارزة

 

مظاهرة
مظاهرة

 


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