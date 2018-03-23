صور.. مشايخ قبيلتى المزينة والترابين بنويبع ينظمون مسيرة لدعم السيسي بالسيارات







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظم مشايخ قبيلتى الترابين والمزينة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسيرة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية بسيارات، مؤكدين تأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية التى تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وطافت المسيرة التى تمت بناء على دعوة من الشيخ إبراهيم العرجانى، أحد مشايخ قبيلة الترابين، شوارع مدينة نويبع، بسيارات تحمل لافتات تأييد الرئيس، وسط فرحة الأطفال الذين ارتدوا تيشرتات مطبوع عليها صورة الرئيس، ورفعوا علامة النصر.

وقال الشيخ محمد صبيح، شيخ قبيلة المزينة، أن قبائل الترابين والمزينة من طابا وحتى شرم الشيخ ونفق أحمد الشهيد حمدى تؤيد وتبايع الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ولاية ثانية وتقول له "سر على بركة الله ونحن خلف قيادتك".

وأضاف صبيح أن نهضة مصر ستكون على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى بدأ خطة حقيقية لتحقيق النهضة والتنمية، ولهذا نحن ندعمه لفترة رئاسة ثانية، ولاستكمال خطته من أجل نهضة وتنمية البلاد".

وأشاد صبيح بجهود القوات المسلحة فى جنوب سيناء فى مكافحة الإرهاب، وحماية سيناء، وقال: " نحن خلف القيادة السياسية للرئيس السياسية وندعم قواتنا المسلحة ونعمل معها للقضاء على الإرهاب حتى تعيش مصر فى أمن وأمان".

من جانبه قال الشيخ سليمان أبوفراج، شيخ قبيلة الترابين، أن قبائل سيناء شيوخا ونساء وأطفالا تدعم وتؤيد الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى بدأ تنفيذ خطط كبيرة لتنمية سيناء، والاهتمام بها.

وأضاف الشيخ ابو فراج أن عام ٢٠١٨ سيكون عام تحقيق النهضة والتنمية فى سيناء بجهود الرئيس السيسى والقوات المسلحة".

وأكد أن قبيلة الترابين تدعم جهود الجيش للقضاء على الإرهاب، وتنظيف سيناء، من الارهاب وقال نحن نعمل مع القوات المسلحة ومستعدون لمساعدتها للقضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن فى سيناء"، مشيرا إلى أن استعادة الأمن والقضاء الإرهاب ستحقق النهضة والتنمية وتعيد السياحة بقوة إلى سيناء.

وبدأت المسيرة من قبيلة الترابين عقب صلاة الجمعة حيث تجمع شيوخ القبائل والأطفال، وعلقوا لافتات تأييد الرئيس قبل أن يستقلوا سياراتهم ليطوفوا المدينة معلنين تأييدهم للرئيس وثقتهم فى فوزه فى الانتخابات وقدرته على تحقيق النهضة والتنمية لمصر.



مسيرة دعم وتأييد للرئيس السيسي بالسيارات



مسيرة دعم وتأييد للرئيس السيسي بالسيارات



مسيرة دعم وتأييد للرئيس السيسي بالسيارات