صور.. مسيرة نهرية بدمياط لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة







دمياط عبده عبد البارى

وصلت منذ قليل، مسيرة نهرية على متن إحدى المراكب والتى انطلقت فى مياه النيل من مدينة السرو حتى مدينة دمياط والتى تنظمها حملة "كلنا معاك من أجل مصر".

وأكد المهندس وليد التمامى، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز الزرقا، أن تلك المسيرة تأتى من أجل حشد المواطنين للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.

وشدد التمامى على ضرورة وقوف الشعب مع قيادته والنزول والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة حتى يعلم العالم أجمع أن شعب مصر يقف خلف القيادة السياسية.



