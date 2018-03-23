صور.. مسيرة لحملة "يلا سيسى" تحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

صور.. مسيرة لحملة "يلا سيسى" تحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسةالجمعة، 23 مارس 2018 01:22 م
حملة يالا سيسى
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر "فيس بوك"، صورا ومقتطفات من فعالية حملة "يلا سيسى" للحث على المشاركة فى الانتخابات.
ويظهر من الصور شباب الحملة فى مسيرة بأتوبيس مكشوف فى عدد من شوارع وميادين العاصمة، بهدف حث المواطنين على مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها فى الفترة من 26 حتى 28 مارس الجارى.
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