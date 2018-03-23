صور.. مسيرة لأهالى شبرا الخيمة بالسيارات لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة







القليوبية - احمد عبد الهادى بكير

نظم أهالى شبرا الخيمة، مسيرة حاشدة بالسيارات ضمن حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تحت عنوان "انزل.. شارك"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2018، لحشد المواطنين للمشاركة والتصويت .

وانطلقت المسيرة من مطلع كوبرى أحمد عرابى مرورا بشبرا البلد وتوجهت إلى شارع شبرا حتى الدوران والعودة من كورنيش النيل حتى دمنهور شبرا ومساكن الضباط والفرنوانى وأرض نوبار والإسكان الصناعى وشارع أحمد عرابى، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى .

يذكر أن حملة "انزل.. شارك" ستظل مستمرة لتوعية أهالى شبرا الخيمة بأهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات . ليعطى المصريون فى الداخل نموذجا مشرفا للعالم كله ، مثل ما حدث من المصريين فى الخارج .