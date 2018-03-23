صور.. مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة







السويس - سيد نون

انطلقت مسيرة نظمتها حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، فى شوارع محافظة السويس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدأت المسيرة فى منطقة أرض المعارض مرور بشارع الجيش بحى السويس، وجابت شارع النمسا وانتهت بميدان الأربعين، وتقدم المسيرة مجدى حسين نائب رئيس جمعية من أجل مصر، والعديد من أعضاء الحملة بالمحافظة .

ورفع المشاركون أعلام مصر والسويس وصورة السيسى، كما تعالت الزغايد والهتافات المؤيدة للرئيس، معلنين فيها دعمهم له فى الانتخابات.