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صور.. مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 23 مارس 2018 01:00 ص
صور.. مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى





السويس - سيد نون
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انطلقت مسيرة نظمتها حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، فى شوارع محافظة السويس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
بدأت المسيرة فى منطقة أرض المعارض مرور بشارع الجيش بحى السويس، وجابت شارع النمسا وانتهت بميدان الأربعين، وتقدم المسيرة مجدى حسين نائب رئيس جمعية من أجل مصر، والعديد من أعضاء الحملة بالمحافظة .
 
ورفع المشاركون أعلام مصر والسويس وصورة السيسى، كما تعالت الزغايد والهتافات المؤيدة للرئيس، معلنين فيها دعمهم له فى الانتخابات.
 
مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى (1)
 

مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى (2)
 

مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى (3)

مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى (4)
 

مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى (5)
 

 


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