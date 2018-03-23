صور.. مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

صور.. مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسةالجمعة، 23 مارس 2018 01:00 ص
مسيرة بشوارع السويس لدعم السيسى
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
انطلقت مسيرة نظمتها حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، فى شوارع محافظة السويس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بدأت المسيرة فى منطقة أرض المعارض مرور بشارع الجيش بحى السويس، وجابت شارع النمسا وانتهت بميدان الأربعين، وتقدم المسيرة مجدى حسين نائب رئيس جمعية من أجل مصر، والعديد من أعضاء الحملة بالمحافظة .
ورفع المشاركون أعلام مصر والسويس وصورة السيسى، كما تعالت الزغايد والهتافات المؤيدة للرئيس، معلنين فيها دعمهم له فى الانتخابات.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة