صور.. مسيرة بدمنهور لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نظم حزب حماة الوطن، مسيرة حاشدة بشوارع وميادين مدين دمنهور ضمت الآلاف من الشباب فى مبادرة لحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية خلال أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وجبات الشوارع مسيرة بالسيارات وأعلام مصر ومكبرات الصوت والأغانى الوطنية بشارع عبد السلام الشاذلى وشبرا وميدان المحطة وموقف الأتوبيس بمدينة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الدكتور محمد الحوفى أن المسيرة تهدف إلى توعية أهالى مدينة دمنهور بأهمية المشاركة السياسية وتشجيعهم على النزول بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الاثنين المقبل، التى يجب أن تكون رسالة واضحة من شعب مصر لدول العالم.

وردد المشاركون فى المسيرات الهتافات والأغانى الوطنية لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.