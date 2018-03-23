صور.. مسيرة بالسيارات لـ"مستقبل وطن" تجوب شوارع أسيوط لدعم السيسي بالانتخابات







أسيوط ـ محمود عجمي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مسيرة بالسيارات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار.

ورفع المشاركون فى المسيرة صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، مردّدين هتافات تحيا مصر، وانزل شارك، انتخب من أجل مصر، السيسى رئيسى".

وانطلقت المسيرات من أمام مقر حزب مستقبل وطن بأسيوط، مرورا بميدان أسماء الله الحسنى، وجابت السيارات كوبرى 25 يناير وجامعة أسيوط، ويسرى راغب وميدان المحطة وميدان المجذوب ونفق الشهيد أحمد جلال، ميدان الحرب والسلام، فضلا عن شوارع وميادين أسيوط الرئيسية".

وقال محمود معوض أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بأسيوط، أنه نحو 100 سيارة تجوب شوارع وميادين أسيوط، تضم قيادات وأعضاء الحزب لدعوة المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم وتأييد الرئيس السيسى فى ختام الحملة الانتخابية.



























