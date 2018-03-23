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صور.. مستقبل وطن يختتم مؤتمر حاشد فى استاد قنا الرياضى لدعم السيسي

الجمعة، 23 مارس 2018 10:34 م
صور.. مستقبل وطن يختتم مؤتمر حاشد فى استاد قنا الرياضى لدعم السيسي





قنا - وائل محمد
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اختتم حزب مستقبل وطن فعالياته الانتخابية، بمؤتمر حاشد فى أستاد قنا الرياضى، بحضور النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب، والعامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق، والمهندس محمد الجارحى، أمين اللجان المتخصصة بمستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر- رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن فى مجلس النواب، والنائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، والنائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بحزب مستقبل وطن، والنائب حسين فايز،  والنائبة، سحر صدقى. 

وطالب المتحدثين المواطنين المشاركين فى المؤتمر بضرورة المشاركة بفعالية، والتواجد بكثافة أمام اللجان الانتخابية للتصويت باعتبار ذلك واجب وطنى، وبعث رسالة للعالم بأن المصريين سوف يظهرون بشكل ديمقراطى حقيقى.

وأنهى أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن كلمته بتوجيه الشكر للحضور من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية، الذين شاركوا فى المؤتمر، ومثنيًا على أمانة قنا على المشاركة الفعالة و تنظيم المؤتمر.

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مستقبل-وطن-يختتم-مؤتمراته-الإنتخابية-بمؤتمر-حاشد-فى-استاد-قنا-(2)
 
مستقبل-وطن-يختتم-مؤتمراته-الإنتخابية-بمؤتمر-حاشد-فى-استاد-قنا-(3)
 
مستقبل-وطن-يختتم-مؤتمراته-الإنتخابية-بمؤتمر-حاشد-فى-استاد-قنا-(5)
 

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